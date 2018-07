O novo nome do Ministério que dá trabalho

O governo Michel Temer dá posse nesta terça-feira a mais um ministro do Trabalho. Será empossado às 15 horas o ex-vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (TRT-3) Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello. Formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ele é desembargador aposentado e consultor do escritório de advocacia Sergio Bermudes.

Será o quarto nome em dois anos de mandato de Temer, o que levou a pasta a ser chamada, pelo colunista Sérgio Praça, de o Ministério que dá trabalho. Mas a bagunça começou desde a saída de Ronaldo Nogueira (PTB-RS), em dezembro de 2017. De lá para cá, o Planalto tentou inicialmente empossar a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ). Ações contra ela na própria Justiça do Trabalho a colocaram como parte suspeita para assumir a pasta. Acabou tendo o afastamento referendado por tribunais superiores de Brasília e voltou à Câmara.

O desgaste ao governo parecia muito até que esquemas de propina pela abertura de sindicatos comandados pelo PTB e o Solidariedade foram denunciados pela revista VEJA em março. Lobistas dos partidos cobravam “comissão” para azeitar as licenças de organizações trabalhistas. O caso rendeu uma investigação da Polícia Federal e afastamento do ministro indicado pelo partido, Helton Yomura.

Após ter sido alvo da Operação Registro Espúrio, Yomura pediu demissão para dar lugar agora a Vieira de Mello. O desembargador marca o fim da dominância do PTB na pasta, a que trouxe mais dores de cabeça ao presidente Temer com um embaraço atrás do outro. Em busca de paz, a indicação foi pessoal e não passou pela base aliada. Em período pré-eleitoral, ninguém quer saber de mais constrangimentos.