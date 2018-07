Oito procedimentos contra Favreto

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu nesta segunda-feira oito procedimentos que questionam a conduta do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) Rogério Favreto, que na véspera, durante seu plantão naquela corte, tomou decisões em caráter liminar para libertar da prisão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após uma série de idas e vindas sobre a situação do petista, o presidente do TRF-4, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores atendeu a pedido do Ministério Público Federal e manteve o ex-presidente preso. Ele cumpre pena desde abril após ter sido condenado no caso do tríplex do Guarujá.

Datena desiste

O apresentador José Luiz Datena decidiu entrar no ar na TV Bandeirantes nesta segunda-feira para apresentar o programa Brasil Urgente.

O fato enterrou de vez a ideia de ele ser candidato ao Senado pelo DEM neste ano, já que a data limite para apresentadores deixarem seus programas, pela legislação eleitoral, era 30 de junho. Datena havia decidido se candidatar ao senado no fim de junho, mas agora afirmou que reavaliou a candidatura por causa da família. Ele vinha liderando as pesquisas junto com Eduardo Suplicy (PT). Este ano, duas cadeiras estão em disputa no Senado. “Achei que não era a hora de participar dessa política do jeito que ela esta aí”, afirmou Datena à Folha.

Representação contra Crivella

Parlamentares do PSOL apresentaram nesta segunda-feira uma representação no Ministério Público do Estado (MP-RJ) contra o prefeito Marcelo Crivella (PRB), bispo afastado da Igreja Universal, por improbidade administrativa. Os deputados estaduais Marcelo Freixo e Flávio Serafini, juntamente com os vereadores Tarcísio Motta, Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Brizola Neto e Babá, se reuniram com o procurador-geral Eduardo Gussem por 20 minutos antes de protocolarem a representação. Os parlamentares acusam Crivella de oferecer facilidades a pastores e frequentadores de sua igreja no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e no pagamento de impostos.

Estimativa de inflação segue crescendo

Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) aumentaram pela oitava semana seguida a estimativa para a inflação este ano. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 4,03% para 4,17%, neste ano. A informação consta da pesquisa Focus, publicação elaborada todas as semanas pelo BC, com projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para as instituições financeiras, o IPCA em 2019 será 4,10% (mesma estimativa há 3 semanas) e 4% em 2020 e em 2021.

Previsão do PIB segue caindo

A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – caiu de 1,55% para 1,53%, neste ano. Para 2019, a estimativa segue em 2,50%. As instituições financeiras também projetam crescimento de 2,50% do PIB em 2020 e 2021. A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar permanece em R$ 3,70 no final deste ano, e em de R$ 3,60, no fim de 2019, ante uma previsão de 3,50 de um mês atrás. Para 2020, a estimativa é R$ 3,63. No final de 2021, a previsão é R$ 3,70.

O novo ministro britânico

O então ministro da Saúde, Jeremy Hunt, foi indicado pela primeira-ministra, Theresa May, como novo titular da pasta de relação exteriores do Reino Unido, após a renúncia de Boris Johnson. Hunt comandava a Saúde desde 2012 e defendeu que o Reino Unido permanecesse na União Europeia durante a campanha do Brexit. Mas as negociações de desembarque devem se concentrar no novo negociador britânico, Dominic Raab, também indicado ontem depois da renúncia de David Davis. Davis e Johnson eram críticos de uma postura que chamavam de branda de May nas negociações da saída britânica do bloco europeu.

Trump indica conservador

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta segunda-feira o juiz conservador Brett Kavanaugh para a vaga aberta na Suprema Corte do país após a aposentadoria do moderado Anthony Kennedy. Kavanaugh é juiz do Tribunal de Apelações do Circuito do Distrito de Columbia, em Washington, e é conhecido por sua ligação com os governos dos ex-presidentes George W. Bush e George H. W. Bush. Tem uma história de votos conservadores em áreas relativas à autoridade presidencial, a Segunda Emenda e a liberdade religiosa.

Nove resgatados

O terceiro dia da operação de resgate do time de futebol preso em uma caverna na Tailândia começou com mais um garoto resgatado. Até o momento, nove meninos já foram retirados do local, faltando mais quatro, além do treinador, um jovem de 25 anos. A operação de resgate foi iniciada no domingo, com quatro resgatados por dia. Os resgatados foram levados diretamente para o hospital e aqueles retirados do complexo de cavernas já começam a receber a visita de familiares. O estado de saúde dos garotos é bom, segundo autoridades.

Chuva e desastre no Japão

As fortes chuvas registradas no sudoeste do Japão deixaram pelo menos 112 mortos e 78 desaparecidos, representando uma das piores catástrofes naturais no país dos últimos anos. As informações foram divulgadas por autoridades locais nesta segunda-feira. As regiões mais afetadas são próximas às cidades de Hiroshima e Ehime, onde as inundações e deslizamentos de terra causados pelas chuvas arrasaram milhares de casas e deixaram vários povoados completamente isolados. O primeiro-ministro Shinzo Abe cancelou viagem à Europa e ao Oriente Médio, prevista para esta semana, a fim de coordenar pessoalmente as tarefas de ajuda às vítimas e para visitar as regiões afetadas, disse porta-voz do governo.

A guerra aos canudos continua

A rede de cafés Starbucks anunciou que irá acabar com o fornecimento de canudos de uso único até 2020. A empresa, que distribui mais de 1 bilhão de canudos por ano é a maior varejista comprometida na luta contra canudos de plástico, que são difíceis de reciclar. O plano é substituir os canudos por tampas de plástico recicláveis ou por canudos biodegradáveis — segundo executivos, o Starbucks irá investir 10 milhões de dólares nesse sentido —, um movimento que tem ganhado força nos últimos anos. A adesão da rede é de impacto significativo à causa: segundo o Starbucks, que tem mais de 28.000 lojas e gerou 22,4 bilhões de dólares em faturamento no ano passado, mais da metade de suas vendas vem de bebidas geladas, que tipicamente vem com um canudo.