O hotel de luxo onde Lula tenta salvar Dilma do impeachment

São Paulo – Em um flat de 76 m² com duas varandas, banheiros luxuosos e uma antessala, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda a articulação do governo para barrar o processo de impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados.

A diária do quarto, que faz parte da categoria "suíte" do Hotel Golden Tulip (parte do complexo Royal Tulip) em Brasília, custa 818 reais, mais uma taxa de 15% pela estadia. Segundo o jornal o Estado de S. Paulo, Lula se hospeda no local desde que sua nomeação como ministro da Casa Civil foi suspensa, em 17 de março, o que somaria quase um mês de diárias.

A preocupação do ex-presidente, no entanto, parece estar longe de ser o conforto do quarto, as pistas de corrida, academia, quadras de tênis e ofurô inclusos em seu pacote. A força tarefa montada na suíte do hotel de luxo tem como foco angariar votos que não permitam o impedimento da atual presidente.

As reuniões com deputados e líderes de bancadas têm acontecido na sala que se separa do resto do flat por uma parede móvel. O local, que se tornou o gabinete não oficial de Lula, é espaçoso e conta com sofás e poltronas confortáveis. Todo o ambiente tem o necessário para uma negociação calma e precisa. O resultado, porém, não tem sido esse.

Apesar de todo esse "investimento", a estratégia do PT não tem rendido frutos tão bons como o esperado. Até agora, o PMDB, de Michel Temer, e o PP, de Paulo Maluf, já abandonaram a presidente. Além disso, o PSD, do ministro das Cidades Gilberto Kassab, informou ontem (13) a Dilma que a maioria do partido decidiu votar a favor do impeachment.

Veja acima fotos das instalações do complexo Royal Tulip Brasília e do modelo de quarto em que o ex-presidente se hospeda e "trabalha".