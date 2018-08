O grande problema do Brasil (e a solução), segundo Ciro Gomes

São Paulo – “A política econômica do Brasil está totalmente equivocada”, de acordo com o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes.

Em respostas enviadas para EXAME, ele defende ajuste do câmbio, redução dos juros e uma reforma da Previdência “sem atacar direitos dos mais frágeis, mas acabando com privilégios”.

EXAME enviou as mesmas perguntas para os cinco candidatos mais bem colocados nas pesquisas.

As respostas de Geraldo Alckmin serão publicadas nesta sexta-feira (31) e as de Jair Bolsonaro (PSL), Luiz Inácio Lula Da Silva (PT), Marina Silva (Rede) continuam sendo solicitadas.

Veja as respostas de Ciro Gomes:

Qual o maior problema do Brasil?

A desigualdade social que vem produzindo a mazela de 13 milhões de desempregados no Brasil, mais de 32 milhões de pessoas na informalidade, mais de 63 milhões de compatriotas com nome sujo no SPC e uma precarização nos serviços públicos que não dá conta de oferecer saúde, educação e oportunidades para nossa população.

Qual o maior problema econômico do Brasil?

A política econômica do Brasil está totalmente equivocada. Por isso, estamos defendendo um projeto nacional de desenvolvimento que possa ajustar o câmbio, reduzir juros e retomar o protagonismo do setor produtivo no País, gerando empregos e oportunidades..

Se for eleito presidente, e puder fazer só uma reforma, qual será? Por quê?

Não é possível dizer apenas uma, já que precisamos reformar o Brasil em diversas áreas que se complementam. Dentro do projeto nacional de desenvolvimento que defendo, temos que fazer reformas fiscal e tributária, simplificando e cobrando de quem pode pagar mais e cobrando menos da classe média e dos mais pobres, da previdência sem atacar direitos dos mais frágeis, mas acabando com privilégio, entre outras.

Na visão do candidato, qual a solução para sair da crise econômica?

Defendo a construção de um projeto nacional de desenvolvimento que permita a retomada do protagonismo do setor produtivo em nossa economia. Para oferecer as condições para que isso ocorra, é necessário combinar, primeiro, câmbio competitivo e juros baixos e, depois, realizar um ajuste fiscal, assim como medidas que ampliem a competitividade no setor financeiro. Vamos criar ainda políticas industriais e garantir investimento público em infraestrutura.

O que o eleitor está buscando num candidato a presidente?

Ficha limpa, experiência, compromissos efetivos com o futuro do País e propostas claras.