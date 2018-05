O Globo: Segundo testemunha, PMs participaram do assassinato de Marielle

São Paulo – Dois policiais militares, um deles afastado e outro ainda na ativa, participaram do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, segundo o jornal O Globo.

O policial da ativa está lotado no 16º BPM, de Olaria. O ex-PM era do batalhão da Maré e hoje seria integrante de uma milícia que atua na região de Ramos. Ambos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil.

A dupla estava com outros dois homens no Cobalt preto que foi usado no crime. Os outros dois passageiros seriam pessoas ligadas ao miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando de Curicica, que atua na Zona Oeste.

Ainda segundo a testemunha, Orlando de Curicica participou da trama para assassinar a vereadora em parceria com o vereador Marcello Siciliano (PHS).

O jornal ainda afirmou que essas outras duas pessoas já tinham se envolvido em uma outra execução, com características parecidas com a de Marielle, também a mando do miciliano, em 2015.

Por fim, a mesma testemunha-chave ainda contou que Orlando de Curicica, que está preso em Bangu 9, estava usando o celular de outro preso para continuar no comando de seus negócios.

Foi assim que ele teria dado a ordem para o assassinato de Marielle. Depois que a testemunha fez esse depoimento, a Secretaria de Segurança Pública do Rio solicitou que Orlando fosse mandado para um presídio de segurança máxima, mas a medida ainda não foi autorizada.