O dia de expectativa pela prisão de Lula em fotos

1. Apoiadores do ex-presidente Lula em protesto na sede do PT em São Bernardo na noite de quinta-feira (05) zoom_out_map 1 /27 Apoiadores do ex-presidente Lula em protesto na sede do PT em São Bernardo na noite de quinta-feira (05) (Rodrigo Capote/Bloomberg) Apoiadores do ex-presidente Lula em protesto na sede do PT em São Bernardo na noite de quinta-feira (05)

2. Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula zoom_out_map 2 /27 Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula (Leonardo Benassatto/Reuters) Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula

3. Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula zoom_out_map 3 /27 Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula (Leonardo Benassatto/Reuters) Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula

4. Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula zoom_out_map 4 /27 Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula (Leonardo Benassatto/Reuters) Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula

5. Sindicato dos Metalúrciso em São Bernardo do Campo; apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva zoom_out_map 5 /27 Sindicato dos Metalúrciso em São Bernardo do Campo; apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Leonardo Benassatto/Reuters) Sindicato dos Metalúrciso em São Bernardo do Campo; apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

6. Bloqueio do MST por protesto contra prisão de Lula - manifestante é ferida por arma de fogo zoom_out_map 6 /27 Bloqueio do MST por protesto contra prisão de Lula - manifestante é ferida por arma de fogo (MST/Divulgação) Bloqueio do MST por protesto contra prisão de Lula - manifestante é ferida por arma de fogo

7. Democracia corintiana e Central de Movimentos Populares em ato no Sindicato dos Metalúrgicos zoom_out_map 7 /27 Democracia corintiana e Central de Movimentos Populares em ato no Sindicato dos Metalúrgicos (Luiza Calegari/Site EXAME) Democracia corintiana e Central de Movimentos Populares em ato no Sindicato dos Metalúrgicos

8. Manifestante contra a prisão de Lula zoom_out_map 8 /27 Manifestante contra a prisão de Lula (Paulo Whitaker/Reuters) Manifestante contra a prisão de Lula

9. Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sindicado dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo zoom_out_map 9 /27 Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sindicado dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo (Leonardo Benassatto/Reuters) Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sindicado dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo

10. Ato em defesa do ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos zoom_out_map 10 /27 Ato em defesa do ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos (Luiza Calegari/Site EXAME) Ato em defesa do ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos

11. Apoiadores do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestam contra sindicato metalúrgico em São Bernardo do Campo zoom_out_map 11 /27 Apoiadores do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestam contra sindicato metalúrgico em São Bernardo do Campo (Paulo Whitaker/Reuters) Apoiadores do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestam contra sindicato metalúrgico em São Bernardo do Campo

12. Apoiadores de Lula protestam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo zoom_out_map 12 /27 Apoiadores de Lula protestam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo (Rodrigo Campante/Bloomberg) Apoiadores de Lula protestam na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo

13. Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula zoom_out_map 13 /27 Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula (Leonardo Benassatto/Reuters) Manifestantes em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, em apoio ao ex-presidente Lula

14. Lula Hunkers Down In Union Office As Arrest Deadline Nears zoom_out_map 14 /27 Apoiadores de Lula tocam na sede do PT em São Bernardo nesta sexta-feira (06) (Rodrigo Capote/Bloomberg) Apoiadores de Lula tocam na sede do PT em São Bernardo nesta sexta-feira (06)

15. Bandeira do ex-presidente Lula, em São Bernardo do Campo zoom_out_map 15 /27 Um apoiador do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protesta em frente ao sindicato metalúrgico em São Bernardo do Campo (Leonardo Benassatto/Reuters) Um apoiador do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protesta em frente ao sindicato metalúrgico em São Bernardo do Campo

16. Prédio do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo zoom_out_map 16 /27 Prédio do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo (Luiza Calegari/EXAME) Prédio do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo

17. Caminhão-pipa chega ao Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC zoom_out_map 17 /27 Caminhão-pipa chega ao Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC (Luiza Calegari/Site EXAME) Caminhão-pipa chega ao Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC

18. Apoiadores de Lula protestam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo zoom_out_map 18 /27 Apoiadores de Lula protestam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo (Rodrigo Campante/Bloomberg) Apoiadores de Lula protestam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo

19. Apoiadores de Lula protestam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo zoom_out_map 19 /27 Apoiadores de Lula protestam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo (Rodrigo Campante/Bloomberg) Apoiadores de Lula protestam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo

20. Manifestantes anti-Lula na frente da Polícia Federal em Curitiba em 09/04/2018 zoom_out_map 20 /27 Manifestantes anti-Lula na frente da Polícia Federal em Curitiba em 09/04/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Manifestantes anti-Lula na frente da Polícia Federal em Curitiba em 09/04/2018

21. Manifestantes anti-Lula na frente da Polícia Federal em Curitiba em 06/04/2018 zoom_out_map 21 /27 Manifestantes anti-Lula na frente da Polícia Federal em Curitiba em 06/04/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Manifestantes anti-Lula na frente da Polícia Federal em Curitiba em 06/04/2018

22. Ex-presidente Lula acena da janela do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo em 06/04/2018 zoom_out_map 22 /27 Ex-presidente Lula acena da janela do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo em 06/04/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters) Ex-presidente Lula acena da janela do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo em 06/04/2018

23. Uma mulher protesta contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, em 6 de abril de 2018 zoom_out_map 23 /27 Uma mulher protesta contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, em 6 de abril de 2018 (Rodolfo Buhrer/Reuters) Uma mulher protesta contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, em 6 de abril de 2018

24. Apoiadores do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestam contra o sentenciamento a 12 anos de prisão por corrupção, em frente ao sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo. em 6 de abril de 2018 zoom_out_map 24 /27 Apoiadores do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestam contra o sentenciamento a 12 anos de prisão por corrupção, em frente ao sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo. em 6 de abril de 2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Apoiadores do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva protestam contra o sentenciamento a 12 anos de prisão por corrupção, em frente ao sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo. em 6 de abril de 2018

25. Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dá entrevista em São Bernardo do Campo em 05/04/2018 zoom_out_map 25 /27 Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dá entrevista em São Bernardo do Campo em 05/04/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dá entrevista em São Bernardo do Campo em 05/04/2018

26. Manifestantes reagem em frente à sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, em 6 de abril de 2018 zoom_out_map 26 /27 Manifestantes reagem em frente à sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, em 6 de abril de 2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Manifestantes reagem em frente à sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, em 6 de abril de 2018

27. Um atirador é visto por trás de uma boneca representando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sede da Polícia Federal, onde Lula foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, Brasil, 6 de abril de 2018 zoom_out_map 27/27 Um atirador é visto por trás de uma boneca representando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sede da Polícia Federal, onde Lula foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, Brasil, 6 de abril de 2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Um atirador é visto por trás de uma boneca representando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sede da Polícia Federal, onde Lula foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, em Curitiba, em 6 de abril de 2018

São Paulo – No dia marcado para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregar para ser preso, o país ficou atento à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), de onde o Lula não arredou o pé desde a noite de quinta-feira (5), quando o juiz Sérgio Moro ordenou sua detenção.

Uma multidão de cerca de 10 mil apoiadores do ex-presidente rodeou as ruas próximas ao prédio do sindicato na expectativa da resistência do petista a uma eventual investida da Polícia Federal.

Protestos em apoio ao presidente aconteceram em mais de 50 cidades pelo Brasil – principalmente, na região Nordeste. No Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram na Candelária no fim da tarde.

Ao longo do dia, cerca de 50 pontos de rodovias foram bloqueados em 16 estados de todo o país pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Faltando poucos segundos para o esgotamento do prazo sugerido pelo juiz de Curitiba para que o ex-presidente se apresentasse na sede da Polícia Federal no Paraná, os manifestantes fizeram uma contagem regressiva em coro. E Lula não se entregou.

O dia foi marcado por negociações. Apesar de poder cumprir o mandato de prisão, a Polícia Federal preferiu optar por fechar um acordo com o ex-presidente na tentativa de evitar eventuais confrontos.

A defesa de Lula apresentou uma reclamação ao STF pedinto que a corte suspenda a ordem de prisão decretada por Moro.

Mesmo assim, há a expectativa de que Lula se entregue neste sábado depois de uma missa em homenagem a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta no ano passado, que faria 68 anos neste sábado.