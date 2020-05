O Brasil se aproxima dos EUA em velocidade de mortes por coronavírus

O Brasil deve bater hoje duas marcas nada lisonjeiras na luta contra a pandemia do novo coronavírus: mais de 150.000 casos confirmados de covid-19 e mais de 10.000 mortes causadas pela doença. Em um momento de embate entre os que defendem medidas mais duras para conter a propagação do vírus e os que clamam pelo relaxamento da quarentena, a dúvida é se o país está ou não se aproximando do pico da doença.

Como ninguém ainda sabe ao certo o que vai acontecer nos próximos dias, é possível buscar pistas olhando um pouco para trás. E o que o passado nos mostra é que, até agora, a velocidade de aumento de óbitos no Brasil por covid-19 está muito próxima da dos Estados Unidos, o país que lidera atualmente o número de óbitos causados pela doença (até ontem, cerca de 77.000 mortes).

Cruzando os dados da universidade americana Johns Hopkins e do site Worldometer, duas das principais fontes sobre a situação da pandemia no mundo, é possível observar que, desde a confirmação do primeiro caso de covid-19 no Brasil, em 26 de fevereiro, o país levou 74 dias para atingir a marca de 10.000 mortes pela doença. Os Estados Unidos, cujo primeiro caso foi confirmado mais de um mês antes, em 22 de janeiro, demoraram só um dia a menos (73 dias) para alcançar a mesma marca.

Entre os seis países que já superaram a marca de 10.000 mortes por covid-19 até agora, quem atingiu esse número em menos tempo foi a Itália (58 dias), seguida de Espanha (62 dias), Reino Unido (71 dias) e França (75 dias).

Outra maneira de analisar os dados é comparar o número de mortes registradas em diferentes países no mesmo intervalo de 74 dias que o Brasil precisou para alcançar a marca de 10.000 óbitos por covid-19. Aqui, novamente, o Brasil não fica muito distante da realidade americana. Nesse período de quase dois meses e meio desde a confirmação do primeiro caso, os Estados Unidos registraram 11.793 mortes.

Na Itália, a propagação foi muito mais veloz: 20.465 mortes em 74 dias. Nesse mesmo intervalo, a Espanha teve 18.255 mortes. No Reino Unido, foram 13.029 mortes. Na outra ponta, a Alemanha registrou 2.607 mortes em 74 dias, atestando a eficácia de sua estratégia de testagem da população em massa para identificar, isolar e tratar os doentes.

O resumo da ópera é que, em número absoluto de mortes na pandemia, o Brasil está hoje numa situação muito parecida com a dos Estados Unidos pouco mais de um mês atrás. Ontem, entre todos os países, o Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos em número diário de novos óbitos.

Como se sabe, o passado nem sempre determina o que vai acontecer no futuro, mas serve de alerta para que, daqui a um mês, o Brasil não alcance o topo desse indesejável ranking.

CABEÇA A CABEÇA Quanto tempo os países levaram para chegar a 10.000 mortes por covid-19 desde a confirmação do primeiro caso Itália 58 dias Espanha 62 dias Reino Unido 71 dias Estados Unidos 73 dias BRASIL 74 dias França 75 dias

Quantas pessoas morreram no país em 74 dias desde a confirmação do primeiro caso Itália 20.465 pessoas Espanha 18.255 pessoas Reino Unido 13.029 pessoas Estados Unidos 11.793 pessoas BRASIL 10.000 pessoas *a confirmar França 8.911 pessoas Bélgica 5.163 pessoas China 3.199 pessoas Alemanha 2.607 pessoas

Fontes: Universidade Johns Hopkins e Worldometer

