Nunca vi tanto alinhamento entre Executivo e Congresso, diz Tarcísio Gomes

São Paulo – Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, rendeu uma “homenagem” ao Congresso Nacional nesta terça-feira (28) durante o EXAME Fórum PPPs e Concessões em São Paulo.

“Nunca vi tanto alinhamento entre Executivo e Parlamento”, afirmou Tarcísio em debate com André Lahoz Mendonça de Barros, diretor de redação de EXAME, Rodrigo Faria, vice-governador de São Paulo, Diogo Mac Cord de Faria, secretário de Infraestrutura do Ministério da Economia, e o advogado Fernando Vernalha.

Tarcísio acrescentou que já recebeu centenas de parlamentares e que é “impressionante” a vontade em ajudar.

Ele citou o andamento da reforma da Previdência e a aprovação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça como provas do bom trabalho do Legislativo.

“Não tenho razão para não ser otimista”, disse ele, prometendo que a visão da infraestrutura brasileira será muito diferente daqui 3 anos e meio. “A gente precisa exorcizar os maus espíritos”.

André Lahoz sugeriu que o otimismo do ministro sobre a relação entre os poderes poderia ser transmitido para outros membros do Executivo diante das últimas “caneladas”.

A gestão Bolsonaro tem sido marcada por embates tensos com o Legislativo, falta de coordenação na base, derrotas em votações e reclamações de deputados sobre falta de diálogo.

A tensão subiu após Bolsonaro compartilhar um texto que classifica o país como “ingovernável” e apoiar publicamente as manifestações do último domingo que tiveram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como um dos alvos.

Nesta manhã, Maia, Bolsonaro e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se encontraram para um café da manhã e concordaram em assinar um pacto de entendimento “a favor da retomada do crescimento”.

Infraestrutura

Além da relação Executivo-Legislativo, Tarcísio citou como motivos para otimismo a proximidade do maior leilão de petróleo e gás do mundo, a continuidade dos projetos do governo anterior e o novo modelo de prorrogação antecipada dos contratos de ferrovias.

Entre suas preocupações está o excesso de judicialização dos processos, notando que a equipe precisou derrubar 15 ações judiciais para conseguir realizar o último leilão de aeroportos.

O ministro disse que 22 novos aeroportos estão em estudo para entrar em um novo bloco de leilão e que a meta é transferir toda a rede Infraero para a iniciativa privada.

Diogo Mac Cord também vê com otimismo a “safra positiva e alinhada de governadores e ministros” e considera a falta de projetos como o maior gargalo.

Veja a entrevista de Tarcísio Gomes de Freitas no evento: