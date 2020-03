Sobe para 428 o número de infectados pelo coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira, 18, para 428 o número de infectados pelo coronavírus (Covid-19) no Brasil. No último balanço eram 290. O país tem também 11.278 suspeitos. Agora são quatro o número de mortos, todos no estado de São Paulo. Eles tinham mais de 60 anos e se enquadravam no chamado grupo de risco.

Na terça-feira, 17, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que os números vão aumentar exponencialmente até o fim de junho. “Estamos imaginando que vamos trabalhar com espirais ascendentes entre abril, maio e junho. Passaremos de 60 a 90 dias de muito estresse e teremos sobrecarga”, disse Mandetta.

Segundo as estimativas, em julho os casos deverão entrar em recessão e em agosto e setembro o cenário deverá estar voltando a patamares menores. “Desde que a gente construa a chamada imunidade em mais de 50% das pessoas”, afirmou.

Medidas econômicas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta quarta-feira um programa de ajuda para autônomos em função do impacto na economia causado pelo Covid-19. O auxílio será de R$ 200 por trabalhador informal. O benefício será concedido pelo prazo de três meses, totalizando R$ 15 bilhões os gastos do governo federal.

Ações nos estados

Diversos estados estão adotando medidas para frear o avanço do coronavírus. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recomendou, nesta quarta-feira, 18, fechar os shoppings center e academias da região metropolitana. A orientação é para que os centros comerciais parem as atividades entre 19 e 23 de março. Os estabelecimentos devem ficar fechados até 30 de abril. Além disso, a Prefeitura de São Paulo determinou o fechamento de lojas e do comércio na cidade a partir do dia 5 de abril.

Na terça-feira, 17, o Rio de Janeiro decretou situação de emergência e determinou, entre outras medidas, a suspensão por 15 dias a circulação de linhas de ônibus interestaduais com origem em estados que estejam com o contágio comunitário do vírus confirmado ou com a situação de emergência decretada, como é o caso de São Paulo.