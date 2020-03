Número de mortos após chuvas na Baixada Santista sobe para 19

O número de mortos em decorrência das chuvas na Baixada Santista já chega a 19, de acordo com boletim atualizado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo na manhã desta quarta (4). Há ainda 29 desaparecidos.

No Guarujá são 15 mortes e 22 desaparecidos, em Santos três mortos e cinco desaparecidos e em São Vicente uma morte e dois desaparecidos. As esquipes de busca continuam trabalhando nos locais onde há possibilidade de encontrar essas pessoas.

Dados do Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado indicam que, até as 4h da manhã dessa terça (3), o acumulado nas últimas 12 horas de chuvas no Guarujá foi de 282 milímetros (mm), em Santos de 218 mm, em Praia Grande 170 mm, São Vicente 169 mm, Mongaguá 160 mm, Cubatão 132 mm e tanto Itanhaém como Bertioga o acumulado foi de 110 mm.

Segundo a Defesa Civil, ao longo do dia mesmo a frente fria já estando bem afastada do Estado de São Paulo, um sistema de baixa pressão no oceano lançará umidade em direção ao continente que, somada com a umidade da Amazônia, provocará chuva fraca até moderada em pontos isolados da Baixada Santista.

“Essa precipitação será em forma de pancadas com momentos mais persistentes, que elevarão ainda mais os acumulados de chuva na região. Por conta do solo estar completamente encharcado, o risco de transtornos continua elevado”, alertou a Defesa Civil.