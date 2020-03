O número de casos confirmados de coronavírus, no Brasil, subiu para 121 na tarde deste sábado, 14. Segundo relatório do Ministério da Saúde, agora são 1.496 casos suspeitos e 1.413 descartados.

Por enquanto, ainda não há relatos de mortes decorrentes da doença.

São Paulo continua apresentando o maior número de casos do COVID-19 no Brasil: 65 até o momento, seguido do Rio de Janeiro (22).

Já o Norte e o Nordeste do país registraram apenas seis casos, no total.