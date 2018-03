Novo tiroteio na Rocinha deixa um morto nesta segunda-feira

Rio – Uma pessoa foi morta a tiros na Favela da Rocinha, zona sul do Rio, na manhã desta segunda-feira, 26. De acordo com informações da Polícia Militar, era um traficante armado que estava em confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Um fuzil que estaria com ele foi apreendido. A favela vive dias violentos. No sábado, oito pessoas morreram em tiroteios. Três dias antes, um PM e um morador também haviam sido vitimados.

Desde a quinta-feira, 22, as crianças estão sem aulas, por conta das trocas de tiros sucessivas. “A situação está muito tensa. Todo mundo preso dentro de casa. Muito tiro, muito. Ninguém pode sair para canto nenhum. Nem sair para trabalhar dá. Tem patrão que entende, mas não é todo mundo. Tem muita polícia na rua, mas isso não garante nada”, disse uma moradora ao jornal O Estado de S. Paulo no sábado.

Na Favela Bateau Mouche, na região da Praça Seca, zona oeste do Rio, moradores acordaram assustados com intenso tiroteio. O helicóptero da TV Globo flagrou a ação de homens armados de fuzis e pistolas disparando contra outro grupo.

As imagens mostram pelo menos quatro carros dos bandidos, de onde saíram homens com mais armas. O Bope também está na comunidade, que é alvo de disputa entre traficantes de drogas e um grupo de paramilitares.