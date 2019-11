Novo escolhe aliado de Doria para disputar prefeitura de São Paulo em 2020

São Paulo – O partido Novo escolheu nesse fim de semana o empresário Filipe Sabará como o candidato da sigla à Prefeitura de São Paulo em 2020. Aliado do governador João Doria, ele participou de um processo seletivo com outros 54 postulantes.

Durante o processo seletivo, os candidatos tiveram que passar por três etapas: enviar CVs, preencher um formulário com informações pessoais e profissionais; depois passaram por entrevistas e testes feitos por profissionais especialistas em recrutamento; e em uma fase final passaram por uma entrevista com o Comitê de Avaliação.

Sabará foi presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo na gestão Doria e secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo do tucano entre 2017 a 2019.

Formado em Marketing pela Faculdade de São Paulo, ele cursou também Economia e Relações Internacionais na FAAP e Comércio Exterior no Centro Universitário Ibero Americano. Atualmente cursa Pós Graduação em Marketing e Comunicação Digital no Centro Universitário Belas Artes.