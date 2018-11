Novo chanceler diz que brasileiros se revoltam contra marxismo

São Paulo – O diplomata Ernesto Fraga Araújo, ministro das Relações Exteriores anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, publicou um novo texto em seu blog neste sábado. No post, Araújo ataca mais uma vez o que chama de globalismo e diz que os brasileiros se revoltaram contra a ideologia marxista. O post é o primeiro desde que Araújo foi anunciado como futuro ministro do Itamaraty.

O diplomata já se colocou abertamente contra o que chama de ideologia globalista. Em suas palavras, “globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente é um sistema anti-humano e anti-cristão”.

No novo texto, o futuro chanceler fala sobre o que, na sua visão, é a diferença entre ideias e ideologia, e afirma que “ao repudiar a ideologia, é preciso ter cuidado para não deixarmos de ter ideias”. Resumindo o pensamento de Araújo: um pensamento ideológico é manipulado, ao passo que as ideias são “a essência viva da mente humana”.

O diplomata busca convencer os leitores de que, diferente dos globalistas, seu pensamento não é ideológico. “Ninguém quer substituir uma ideologia por outra. Mas não se deve, tampouco, substituir a ideologia pelo vazio, pelo mecanicismo, pela tautologia, pela superficialidade. Para vencer a ideologia há que voltar a pensar, e não deixar de pensar, sob a desculpa de que qualquer pensamento é ideológico”, escreve.

Araújo afirma que “os brasileiros nos revoltamos contra a ideologia que nos dominou, aberta ou insidiosamente, por muito tempo, sob a forma do marxismo escancarado ou mais frequentemente do globalismo com suas várias vertentes. Agora, essa ideologia tenta metamorfosear-se para seguir dominando. Uma perigosa metamorfose ocorreria se, em nome do fim da ideologia, nos submetêssemos à proibição de pensar e de ter ideias” (veja o post completo).

No final de setembro, ele iniciou um blog chamado “Metapolítica 17: contra o globalismo” em que usa seu nome real e deixa claro sua identidade. No blog, há posts com opiniões controversas sobre temas diversos, das mudanças climáticas às fake news passando pelo Partido dos Trabalhadores.