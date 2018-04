Nove estações do Metrô de SP oferecem vacina contra febre amarela

Nove estações do Metrô de São Paulo reforçam campanha de vacinação contra a febre amarela entre esta segunda-feira, 16, e quinta-feira, 19. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), ocorre das 10h às 18h.

Para receber a imunização, o interessado deve levar apenas um documento de identificação. A SMS também oferece orientações no site da secretaria.

É importante lembrar que a vacina não é indicada para crianças menores de 9 meses de idade, gestantes, mulheres amamentando crianças com até 6 meses e pacientes com imunodepressão de qualquer natureza, com neoplasia (câncer), com HIV, em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores) e submetidos a transplante de órgãos.

Quem pretende viajar para alguma área de risco deve aguardar pelo menos 10 dias após receber a dose.

Confira os dias de vacinação em cada estação:

Sé: dia 16/04 – das 10 às 18h

Clínicas: dias 16 e 18/04 – das 10 às 18h

Vila Prudente: dias 16, 18 e 19/04 – das 10 às 18h

Sacomã: dias 16, 18 e 19/04 – das 10 às 18h

Penha: dias 16, 18 e 19/04 – das 10 às 18h

Tatuapé: dias 16, 18 e 19/04 – das 10 às 18h

Ana Rosa: dias 16, 18 e 19/04 – das 10 às 18h

Campo Limpo: dias 16, 17, 18 e 19/04 – das 10 às 18h

Capão Redondo: dias 16, 17, 18 e 19/04 – das 10 às 18h