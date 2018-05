Nove aeroportos estão sem combustível em razão da greve

São Paulo – No nono dia da greve dos caminhoneiros, nove aeroportos administrados pela Infraero estão sem combustível: Foz do Iguaçu (PR), Paulo Afonso (BA), Teresina (PI), Palmas (TO), João Pessoa (PB), Ilhéus (BA), Cuiabá (MT), Imperatriz (MA) e Petrolina (PE). Nesses terminais, os aviões só podem pousar se tiverem querosene para a próxima etapa da viagem.

Dos 236 voos programados para esta terça-feira, 29, nos aeroportos da estatal, 13 foram cancelados entre meia-noite e 7h.

Prejuízo

As companhias Avianca, Azul, Gol e Latam, por meio da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), informam que, passada uma semana da paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil mais de 270 voos foram cancelados e outros alterados nos mais diversos aeroportos do País.

A situação, diz a Abear, reforça a necessidade de todos os passageiros procurarem se informar sobre sua situação específica antes de iniciar viagem. “Apesar de a maior parte da malha aérea permanecer em operação, os cancelamentos e mudanças de horários deverão continuar a acontecer, sem previsão de normalização, por causa da não reposição ou total ausência de combustível em aeroportos menores espalhados pelo País”, destaca a entidade.

É estimado um prejuízo diário de mais de R$ 50 milhões, que envolve cancelamentos, pousos técnicos para reabastecimentos e atendimento a passageiros que deixaram de embarcar. Enquanto permanecer esta situação, os passageiros podem alterar seus voos – impactados pelo desabastecimento – para nova data ou horário, sem o pagamento de taxa de remarcação e das eventuais diferenças tarifárias, de acordo com as regras de cada companhia.

A Abear reforça que os passageiros que têm viagem programada para os próximos dias, inclusive durante o feriado, devem se informar sobre o status de voo junto às empresas antes de irem para o aeroporto.