Novas normas para Lei Rouanet saem na próxima semana, diz ministro

São Paulo – O ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), disse nesta sexta-feira, 29, que a pasta está estabelecendo novas normas para a Lei Rouanet, que serão anunciadas na próxima semana.

“O que nós vamos fazer agora é ‘startar’ uma nova etapa da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura, que é a de estabelecer regras que democratizem, que facilitem o acesso a artistas populares, novos talentos, de regiões do Brasil que não recebem praticamente nenhum centavo”, disse o ministro a jornalistas, após reunião com empresários e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

O ministro criticou ainda a concentração de recursos da Rouanet no eixo Rio-São Paulo e negou que os projetos referentes à lei estejam parados. “As coisas estão andando. Talvez não na velocidade que alguns desejam”, rebateu.