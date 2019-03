Suzano: escola reabre

A Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na grande São Paulo, será reaberta hoje (18) apenas para professores e funcionários. O funcionamento está suspenso desde a última quarta-feira (13), quando dois ex-alunos, de 17 e 25 anos, entraram na escola encapuzados e armados, promovendo um ataque que resultou na morte de oito pessoas. Os atiradores também morreram na ação. Nesta segunda-feira, será traçado um planejamento com atividades de acolhimento e preparação psicológica para os alunos, que retornarão nesta terça-feira, 19. Ainda não há data para o reinício das aulas.

–

Nova Zelândia endurece

O governo da Nova Zelândia alcançou nesta segunda-feira um princípio de acordo para endurecer a legislação sobre armas, anunciou a primeira-ministra Jacinda Ardern, poucos dias depois do ataques contra duas mesquitas que deixaram 50 mortos. Ardern disse que os detalhes das medidas serão divulgados antes de uma reunião do governo na próxima segunda-feira. Ela afirmou que o “momento de agir é agora”. A primeira-ministra também anunciou uma investigação sobre os ataques contra as mesquitas de Christchurch na sexta-feira passada, que provocou dúvidas sobre como o suposto autor – um supremacista branco – não foi detectado pelas agências de inteligência.

–

Policiais desertam

Cerca de mil membros da Polícia da Venezuela desertaram para a Colômbia na busca de proteção e entregaram seu armamento e uniformes, que estão sob custódia das autoridades colombianas. A Chancelaria da Colômbia detalhou em comunicado que junto a eles chegaram cerca de 400 membros das suas famílias, pelo que o governo colombiano estabeleceu um procedimento de “recepção e atendimento” que tem como base as disposições internacionais sobre direitos humanos. O Ministério de Relações Exteriores acrescentou que os desertores foram entrevistados pelas autoridades migratórias e receberam atendimento em saúde, apoio legal, alojamento provisório e alimentos.

–

Cortes na produção de petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e um grupo de outras dez nações produtoras, lideradas pela Rússia, têm aprofundado seus cortes na produção, mas continuam divididos sobre se essa redução deve seguir em vigor até o fim do ano, afirmaram autoridades neste domingo. A Arábia Saudita, líder de fato da Opep, se reuniu com a Rússia e algumas outras nações em Baku, no Azerbaijão, para revisar como a coalizão de 24 países cumpre o acordo de dezembro de retirar do mercado 1,2 milhão de barris por dia (bpd).

–

Caixa preta mostra similaridades

Os dados das caixas-pretas do Boeing 737 MAX 8 que caiu em 10 de março a leste de Adis-Abeba, matando 157 pessoas, mostram “semelhanças claras” com a queda, em outubro, de um avião do mesmo modelo pertencente à companhia Lion Air, anunciou neste domingo (17) a ministra etíope dos Transportes. “Durante a análise da caixa que registra os dados do voo (FDR-Flight data recorder), foram observadas semelhanças claras entre o voo 302 da Ethiopian Airlines e o voo 610 da Lion Air”, afirmou a ministra Dagmawit Moges em coletiva de imprensa, especificando que o relatório preliminar sobre as causas do acidente na Etiópia será publicado em 30 dias. O avião da Lion Air caiu em outubro, no litoral da Indonésia, com 189 ocupantes, que não sobreviveram.

–

Terremoto na Indonésia

Pelo menos duas pessoas morreram e 44 ficaram feridas após um terremoto no domingo de 5,5 graus de magnitude na ilha de Lombok, no centro da Indonésia, que foi atingida no ano passado por uma série de tremores que causaram mais de 500 mortos. Os mortos são dois turistas malaios que foram arrastados por um deslizamento junto com outras 36 pessoas na cascata Tiu Kelep, na base do vulcão Rinjani, que domina o nordeste da ilha, segundo informou hoje o porta-voz da agência de combate a desastres, Sutopo Purwo Nugroho.