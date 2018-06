Nova tarifa de ônibus urbano entra em vigor domingo no Rio

A prefeitura do Rio de Janeiro reajusta a tarifa dos ônibus urbanos a partir deste domingo (17). Com o impasse estabelecido entre rodoviários e empresas de ônibus, que poderia levar a nova greve e causar mais transtornos para a população e prejuízos para a economia da cidade, a prefeitura vai reajustar a tarifa da passagem de ônibus para R$ 3,95, como já estava acordado.

Em reunião de quase cinco horas na última segunda-feira (11), com mediação do prefeito Marcelo Crivella, as partes chegaram à conciliação, o que evitou o prolongamento da paralisação dos rodoviários e o colapso do sistema de transporte, tal como ocorreu durante a greve dos caminhoneiros.

O valor da nova tarifa resultou de negociação concluída em 1º de junho entre a prefeitura e o Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), que incluiu, entre outras condições, a desistência de ações judiciais da gestão anterior do município, com condenações de mais de R$ 180 milhões, em valores históricos.