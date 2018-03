Nova operação da Lava Jato mira propina em Belo Monte

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira nove mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Paraná como parte de investigações sobre suspeita de pagamento de propina a agentes públicos e políticos envolvendo as obras de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, em nova fase da operação Lava Jato, informou a PF em nota.

De acordo com a PF, os mandados de busca expedidos pelo juiz federal Sérgio Moro, do Paraná, serão cumpridos nas cidades de Curitiba, Guarujá, Jundiaí e São Paulo.

A nova fase da Lava Jato, 49ª etapa da operação de combate à corrupção, tem o nome Buona Fortuna, disse a PF.