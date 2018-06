Nova oferta bilionária da PagSeguro

Seis meses depois de abrir capital na Bolsa de Nova York, a empresa de pagamentos PagSeguro fará uma oferta subsequente de ações que pode movimentar até 1,2 bilhão de dólares, revelou o site Brazil Journal ontem à noite. A PagSeguro pretende emitir 11,5 milhões de novas ações, enquanto o Uol, dono da companhia, deve vender 21,45 milhões de papeis, o que lhe renderia até 715 milhões de dólares. A PagSeguro abriu capital em janeiro deste ano e acumula alta de 30% desde então.

Morre Eliezer Batista

O ex-presidente da Vale e ex-ministro de Minas e Energia Eliezer Batista morreu na noite desta segunda-feira no Rio de Janeiro, aos 94 anos. Batista, pai do empresário Eike Batista, foi vítima de insuficiência respiratória aguda. Ele assimiu a presidência da Vale a convite do então presidente Jânio Quadros, em 1961 e impulsionou um crescimento que fez da mineradora uma das maiores do planeta. Foi ministro de Minas e Energia no governo de João Goulart e, em 1979, no governo de João Figueiredo, voltou a assumir a Vale para comandar o mais ambicioso projeto da mineradora, a construção do complexo de Carajás, hoje o maior exportador de minério do país.

Kim na China, de novo

O líder coreano Kim Jong-Un iniciou nesta terça-feira uma nova visita à China, uma semana depois de seu encontro com o presidente americano Donald Trump. É a terceira visita de Kim à China apenas este ano. “Kim Jong-un, presidente do Partido dos Trbalhadores da Coreia e presidente da Comissão de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia, visita a China entre 19 e 20 de junho”, anunciou a agência de notícias estatal Xinhua. O norte-coreano deve ter como objetivo informar a China, seu principal parceiro comercial, das negociações para o fim de seu programa nuclear e sobre os novos planos americanos de encerrar os exercícios militares com a Coreia do Sul, conforme confirmado ontem pela Casa Branca.

100 dias depois, um plano

O Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro entregou seu plano estratégico a deputados federais que fazem parte da comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha a intervenção federal durante uma reunião no Comando Militar do Leste na manhã desta segunda-feira. No encontro, que durou cerca de 3 horas, o interventor federal, general Walter Braga Netto, e o secretário de Segurança, general Richard Nunes, também fizeram um balanço dos 100 primeiros dias da intervenção federal. O coordenador do grupo, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), disse que a comissão parlamentar agora vai fazer uma avaliação sobre o plano estratégico e deve marcar uma audiência ampla na Câmara dos Deputados com a participação de autoridades fluminenses.

Projeções em queda

O mercado financeiro voltou a reduzir suas projeções de crescimento da economia para 2018 e 2019. A expectativa de alta para o PIB neste ano foi de 1,94% para 1,76% no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira. Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 2,50%. Para 2019, o mercado reduziu a previsão de expansão do PIB de 2,80% para 2,70%, ante 3% de quatro semanas atrás. Já a mediana para o IPCA neste ano foi de 3,82% para 3,88%. Há um mês, estava em 3,50%. Já a projeção para o índice em 2019 passou de 4,07% para 4,10%. Quatro semanas atrás, estava em 4,01%. A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está dentro da meta deste ano, cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5 75%).

Nova redução

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma nova redução no preço da gasolina em suas refinarias, desta vez, de 1,24%. Com o anúncio, o litro do combustível negociado no parque de refino da Estatal custará 1,8941 real, ou seja, 2 centavos a menos do que o preço atual (1,9178 real). Em junho, a gasolina acumula queda de preço de 3,71% (7 centavos por litro). Nos últimos 30 dias, o recuo chega a 5,51% (11 centavos por litro).

Venezuela está em crise, mas não precisamos nos preocupar

Em reunião do Mercosul no Paraguai, o presidente Michel Temer afirmou que o bloco sul-americano está atento à crise da Venezuela, mas que permanecerá sem “hesitações”. Segundo o presidente, os países do mercado comum têm o dever de “fidelidade aos valores essenciais de nossos povos: democracia, liberdades fundamentais, direitos humanos”, e que por isso o protocolo de Ushuaia — que garante a democracia nos países membros — ainda é mantido. “Continuamos vigilantes ante a eventual deterioração humanística, digamos assim, no quadro daquele país”, afirmou. A Venezuela vive uma crise político-econômica e milhares de venezuelanos têm deixado o país em direção a seus vizinhos.

Trump mente sobre Alemanha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que os imigrantes na Europa são responsáveis pelo aumento nos índices de violência na Alemanha. Em seu Twitter, Trump disse que, além da violência, os imigrantes têm causado uma mudança cultural no país, e que os Estados Unidos enfrentam ameaças semelhantes. Mas, segundo o próprio Ministério do Interior alemão, os índices de violência no país não têm aumentado, mas, sim, diminuído. Somente 5,76 milhões de infrações criminais ocorreram em 2017, o número mais baixo desde 1992, levando à menor taxa de criminalidade da Alemanha em mais de 30 anos. Mais de 1,6 milhão de imigrantes, em sua maioria muçulmanos, chegaram à Alemanha desde 2014. Trump está enfrentando fortes críticas por parte de ativistas de direitos humanos, democratas e alguns membros do próprio Partido Republicano por separar filhos de seus pais na fronteira entre os Estados Unidos e o México, uma política destinada a impedir a imigração ilegal.

Pedido de explicação

A CBF decidiu nesta segunda-feira que enviará uma representação formal à Comissão de Arbitragem da Fifa pedindo explicações sobre o protocolo utilizado pelo árbitro de vídeo (VAR) no lance envolvendo Miranda e Zuber, que levou ao gol de empate da Suíça, em Rostov, neste domingo 17. Segundo o coordenador de seleções Edu Gaspar, a CBF questiona qual foi o procedimento adotado pela arbitragem chefiada pelo mexicano Cesar Ramos. A entidade interpreta que houve falta clara em Miranda no empurrão de Zuber e que o juiz deveria, ao menos, ter solicitado a revisão do lance pelo vídeo. A reclamação se refere especialmente ao lance do gol suíço. Outro lance controverso, um possível pênalti em Gabriel Jesus no fim do jogo, é considerado interpretativo pela CBF. Edu fez questão de dizer que o objetivo da entidade não é contestar o resultado do jogo, mas, sim, esclarecer dúvidas sobre o protocolo.