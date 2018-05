Nova etapa da Lava Jato mira em doleiros que movimentaram US$ 1,6 bi

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira operação para cumprir dezenas de mandados judiciais em quatro Estados, no Distrito Federal e também nos países vizinhos Paraguai e Uruguai, em uma ação contra doleiros em desdobramento da operação Lava Jato, disse uma fonte com conhecimento da ação.

Procurada, a PF não tinha informações disponíveis de imediato sobre a operação.

Segundo a TV Globo, a operação mira doleiros que movimentaram 1,6 bilhão de dólares em 52 países, e tem como principal alvo Dário Messer, apontado como o principal doleiro do Brasil.

A ação foi deflagrada como resultado das delações premiadas de dois doleiros que faziam parte do esquema de corrupção no governo estadual do Rio de Janeiro comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, de acordo com a Globo.