Ataque a tiros na Flórida

Um ataque a tiros que aconteceu na tarde deste domingo, 26 de agosto, no centro comercial Jacksonville Landing, em Jacksonville, Flórida, Estados Unidos, deixou três mortos e onze feridos, informaram as autoridades locais. O atirador, segundo a polícia, tirou a própria vida, porém ainda não há detalhes sobre as circunstâncias em que isso ocorreu ou suas motivações. Ele foi identificado como David Katz, e era um dos participantes do torneio. O tiroteio aconteceu em um conhecido centro comercial de Jacksonville, que fica a cerca de 220 quilômetros de Orlando, e durante um torneio de e-sports do game “Madden NFL 19”, jogo oficial da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). Esse torneio era transmitido via internet e o momento dos disparos acabou registrado em vídeo.

–

Papa pede perdão

O papa Francisco pediu, neste domingo (26), “o perdão do Senhor” pelas agressões sexuais cometidas na Irlanda por padres católicos, no segundo dia de sua visita ao país, mas não deixou de ser acusado de ter encoberto um padre acusado de “comportamento gravemente imoral”. Desde 2002, mais de 14.500 pessoas foram vítimas de abusos sexuais por membros do clero na Irlanda. A hierarquia da Igreja irlandesa é acusada de ter encoberto centenas de padres. A magnitude desses escândalos explica em parte a perda de influência da Igreja sobre a sociedade irlandesa, historicamente muito católica, nos últimos anos.

–

Venezuela em pauta

Líderes de Peru e Equador estão reunidos na Colômbia nesta segunda-feira para discutir a crise migratória que faz milhares de venezuelanos buscarem refúgio em seus territórios. O Brasil também vem sendo amplamente afetado com a migração. Apenas entre janeiro e meados de agosto, o número de pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil chegou a 37.607. Ao todo, 48.445 pessoas haviam solicitado reconhecimento do status de refugiado este ano até agosto, um recorde no país. Depois dos venezuelanos — que representam 77% dos pedidos de refúgio —, as nacionalidades com maior número de pedidos são Haiti, (3.755), Cuba (1.483), China (839), Bangladesh (632) e Angola (525). Os dados são do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), subordinado ao Ministério da Justiça, e foram obtidos com exclusividade por EXAME.

–

Nova audiência sobre o frete

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta segunda-feira, 27, audiência pública para discutir a política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas. A reunião foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator de três ações diretas de inconstitucionalidade que questionam o tabelamento do frete. Ele só deve tomar uma decisão sobre as ações após ouvir os interessados. A tabela de preços mínimos foi uma das medidas estabelecidas pelo governo federal, em benefício dos caminhoneiros, para encerrar a paralisação do setor, ocorrida em maio. As ADIs foram ajuizadas pela Associação do Transporte Rodoviário do Brasil (ATR Brasil), que representa empresas transportadoras, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). As entidades alegam que a tabela fere os princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa, sendo uma interferência indevida do governo na atividade econômica.

–

A primeira parcela do 13º

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar nesta segunda-feira a primeira parcela do 13º salário de pensionistas e aposentados. O pagamento termina no dia 10 de setembro, respeitando um calendário que tem como base o número final do benefício, sem o dígito. Ao todo, serão pagos 34.730.284 abonos, no valor de 63,3 bilhões de reais. O decreto que autoriza a antecipação do 13º a aposentados foi assinado pelo presidente Michel Temer em 16 de julho e publicado no dia seguinte. A antecipação do benefício tem sido aprovada pelo governo todos os anos desde 2006. O valor da antecipação é de até 50% do 13º e a cobrança do Imposto de Renda será feita somente no pagamento da segunda parcela, que vai acontecer em novembro.

–

O custo dos colégios militares

Cada aluno de colégio militar custa ao País três vezes mais do que quem estuda em escola pública regular. São R$ 19 mil por estudante, por ano, gastos pelo Exército nas 13 escolas existentes – que têm piscinas, laboratórios de robótica e professores com salários que passam dos R$ 10 mil. O plano de governo do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) fala que em dois anos, haveria “um colégio militar em todas as capitais de Estado”. A ampliação desse modelo é a ideia mais repetida pelo presidenciável na área de educação. A diretora executiva do movimento Todos Pela Educação, Priscila Cruz, afirmou que o modelo tem custo alto e é para poucos, principalmente porque faz seleção de alunos.