Notas do Enem 2017 são divulgadas; veja como acessar

São Paulo – Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem ser acessados desde as 12h, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Inicialmente, a divulgação estava agendada para as 11h, mas foi adiada para a realização de uma coletiva de imprensa com o Ministério da Educação (MEC).

Para acessar as notas, o estudante deve acessar a Página do Participante e informar o CPF e a senha cadastrados durante o momento da inscrição para o exame.

Os resultados dos participantes que ainda não tinham terminado o ensino médio em 2017, chamados de treineiros, serão liberados 60 dias depois da divulgação regular. O mesmo prazo vale para os espelhos de correção das redações.

Veja as notas máximas e mínimas do exame de 2017 em cada área da prova:

LINGUAGENS E CÓDIGOS Nota mínima 299,6 Nota média 510,2 Nota máxima 788,6 Estudantes com nota mínima 224 Estudantes com nota máxima 1

REDAÇÃO Nota mínima 0 Nota média 558 Nota máxima 1000 Estudantes com nota mínima 309157 Estudantes com nota máxima 53

CIÊNCIAS HUMANAS Nota mínima 307,7 Nota média 519,3 Nota máxima 868,3 Estudantes com nota mínima 30 Estudantes com nota máxima 2

MATEMÁTICA Nota mínima 310,4 Nota média 518,5 Nota máxima 993,9 Estudantes com nota mínima 1 Estudantes com nota máxima 16

CIÊNCIAS DA NATUREZA Nota mínima 298 Nota média 510,6 Nota máxima 885,6 Estudantes com nota mínima 1 Estudantes com nota máxima 1

Veja como foi a coletiva do MEC e do Inep: