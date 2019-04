Nos EUA, Mourão encontra Mike Pence e democratas

Menos de um mês depois da viagem de Jair Bolsonaro a Washington, o vice-presidente Hamilton Mourão desembarcou nos Estados Unidos na última sexta-feira, 5. O general busca se contrapor à imagem que Bolsonaro estabeleceu durante sua visita ao país.

Mourão tem um encontro marcado com o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, nesta segunda-feira, 8. Disse que arquitetou a visita para que “os dois vice-presidentes tenham a oportunidade de se conhecer”. Também deve participar de um almoço com pensadores, acadêmicos e jornalistas de centro na casa do embaixador brasileiro Sérgio Amaral. A visita de Bolsonaro a Washington, por sua vez, foi marcada por uma oração com Trump e por encontros com empresários, líderes evangélicos e nomes associados à direita norte-americana.

Mourão também concordou em dar uma entrevista à rede televisiva CNN, conhecida por fazer oposição ao presidente Donald Trump, que já a criticou publicamente mais de uma vez. Durante sua estada no país, Bolsonaro, em contrapartida, falou com a emissora Fox News, favorável a Trump. Ainda assim, foi questionado por temas sensíveis, como a prisão de um vizinho, miliciano, pela morte da vereadora Marielle Franco.

Mourão também planeja se reunir com parlamentares dos Estados Unidos, já que Bolsonaro esteve em Washington durante um recesso do Congresso. Entre os interlocutores deve estar dois senadores ligados a pautas migratórias e ao destino da Venezuela: o republicano Marco Rubio e o democrata Bob Menendez.

No sábado, o vice se encontrou filósofo Mangabeira Unger, ministro nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e guru de Ciro Gomes. Também conversou com imigrantes brasileiros em Boston, em um aceno do governo aos expatriados brasileiros. Enquanto estava nos EUA, Bolsonaro defendeu a criação do muro separando a fronteira norte-americana da mexicana e disse que “grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções”.

O Planalto encara esta viagem de Mourão como pessoal. A única intervenção foi para promover o encontro com Mike Pence. Ainda que baixas, há chances de o vice-presidente brasileiro conseguir algum novo acordo ou promessa de Mike Pence, para somar às conquistas da visita de Bolsonaro, que autorizou a entrada de norte-americanos sem visto no Brasil, liberou o uso da base de Alcântara, no Maranhão, e obteve em troca a promessa de apoio à entrada brasileira na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Perguntado se é um contraponto a Bolsonaro, Mourão afirmou, no fim de semana, que o complementa.