Nos EUA, Mourão critica cadeias do Brasil e defende ações na área social

Cambridge (EUA) — O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, defendeu que o governo tenha um trabalho “persistente” na área social para resolver a criminalidade do País. Caso contrário, disse Mourão, o governo vai “enxugar gelo”, mesmo com bons trabalhos na polícia. Ele ainda comparou as prisões a “masmorras” e “colônias” do crime. Mourão está nos Estados Unidos desde sexta-feira. O general deve se encontrar com o vice-presidente americano dos EUA, Mike Pence, e com congressistas.

“Com as pessoas vivendo amontoadas em favela, sem acesso a água, a luz, com o traficante colocando a televisão a cabo para eles, nós não vamos resolver o problema. Temos de agir de forma vigorosa na área social”, afirmou Mourão, aplaudido pela plateia do Brazil Conference, evento organizado pelos estudantes brasileiros das universidades de Harvard e do MIT.

O enfoque social para resolução dos problemas de segurança agradou à plateia em Harvard, mas segundo especialistas não parece dar o tom da gestão. As políticas de segurança apresentadas pelo governo Bolsonaro até o momento, por outro lado, têm se voltado à repressão de crimes e à flexibilização do porte de arma.

Mourão disse que o sistema prisional tem “masmorras” e, por isso, as prisões não conseguem atingir a finalidade esperada. “Como é que eu vou educar uma pessoa se jogo em uma prisão que é uma masmorra, sem ter atividade laboral, sem ter progressão educacional?”, indagou, também sob aplausos. A fala aconteceu no momento que foi questionado sobre as políticas repressivas na área da educação.

A comparação entre cadeias e masmorras foi feita anteriormente em um governo petista. Em 2015, em lançamento de dados sobre o sistema prisional, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou que os presídios brasileiros eram “masmorras medievais”.

Neste domingo, antes do momento das perguntas, contudo, no pronunciamento inicial, o atual vice-presidente chegou a dizer que as prisões eram como “colônias de férias” do crime organizado – uma expressão que ele não repetiu no momento de perguntas e respostas.

Maioridade penal

Ele defendeu também a redução da maioridade penal e o endurecimento da legislação quanto à progressão de penas. “A nossa legislação penal, na minha visão e na visão do governo, é branda ainda. Criminoso tem de cumprir seu tempo na cadeia”, disse Mourão.

Clima

Apesar dos aplausos ao falar de segurança, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acabou confrontado verbalmente por estudantes de Harvard em outros temas. Ao sugerir que a alteração no clima mundial poderia ser um fenômeno natural e cíclico, a plateia de estudantes reagiu. “Não sabemos se é uma daquelas curvas senoides (ou seja, apenas uma oscilação)”, disse Mourão, quando foi interrompido por gritos de “não” da plateia. “Ou se (a mudança climática) veio para ficar”, completou.

Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro chegou a ameaçar retirar o Brasil do Acordo de Paris e filhos do presidente já ironizaram nas redes sociais o aquecimento global. Mourão, assim como Bolsonaro já fez, ressaltou que o País não deixará o acordo climático. “Vamos nos sujeitar aos ditames ali colocados.”

Outro tema tratado na Brazil Conference foi o do desmate. Ele afirmou que o “arco do desmatamento” chegou ao limite. “Temos de fazer todo esforço para parar por aqui e temos de fazer todas as atividades necessárias para o reflorestamento. É dessa forma que o presidente (Jair) Bolsonaro vê esse problema.”

Por outro lado, Mourão defendeu que os produtores rurais sejam levados em consideração no debate, pois “são os principais interessados em preservar a terra que eles têm”. “Porque se elas forem atingidas em termos ambientais os agricultores perderão a capacidade de produzir.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.