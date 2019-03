Nos EUA, Bolsonaro se compara a Trump em questão de “fake news”

Washington – O presidente Jair Bolsonaro comentou que há dois anos já “sofria ataques” das “fake news” e de “grande parte da mídia, que estava contra nós nas eleições.” Ele traçou um paralelo com o presidente dos EUA, Donald Trump, que aponta que vários meios de comunicação não realizam uma cobertura justa de sua administração nos EUA.

“Eu conheci o senhor Donald Trump há dois anos, nas prévias eleitorais no Brasil”, disse Bolsonaro, em um evento com empresários americanos e brasileiros organizado pela US Chamber of Commerce.

Bolsonaro manifestou-se um admirador também do ex-presidente americano, Ronald Reagan, ao dizer que o povo é que deve conduzir o Estado. “Hoje vocês têm um presidente que admira os EUA”, destacou.

De acordo com Bolsonaro, um dos pontos importantes de sua visita aos EUA será tratar da Venezuela. “Temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela precisa ser libertada.”