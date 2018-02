Norsk Hydro é notificada sobre cortar produção em unidade no PA

Oslo – A produtora norueguesa de alumínio Norsk Hydro foi notificada por um regulador brasileiro para que reduza em 50 por cento a produção em sua refinaria de alumina Alunorte, no Pará, até que cumpra uma ordem para proteger o meio ambiente, disse a empresa.

A decisão segue alegações recentes dos promotores federais e estaduais quanto a um vazamento de resíduos de um dos depósitos da Alunorte após fortes chuvas.

A Hydro reiterou que não encontrou evidências de qualquer poluição.

“Embora seja muito cedo para determinar o tamanho e o impacto da resolução, podem haver consequências operacionais e financeiras significativas”, afirmou a Hydro em um comunicado.

A Alunorte, no Estado do Pará, é a maior refinaria de alumina do mundo, transformando bauxita em alumina, que depois vira alumínio em fundições.

De acordo com a Hydro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) disse que a Alunorte deve reduzir sua produção devido ao não cumprimento de uma resolução para diminuir suficientemente os níveis de água em um depósito de resíduo de bauxita.

A Semas também disse que determinaria à mina de bauxita da Hydro em Paragominas para suspender as operações em uma das duas barragens na planta, informou a empresa.

“Nós tomamos medidas consideráveis ​​para cumprir o prazo da Alunorte e continuaremos com toda a força para garantir que cumpramos as expectativas e os requisitos”, disse o presidente-executivo da Hydro, Svein Richard Brandtzaeg, em comunicado.

Separadamente, um porta-voz da empresa disse que a Hydro esperava cumprir os requisitos de água residuais ainda nesta terça-feira e, assim, evitar um desligamento.