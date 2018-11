Nome de Guilherme Schelb para Educação agrada bancada evangélica

Brasília – O nome do procurador regional da República do Distrito Federal Guilherme Schelb para assumir o Ministério da Educação agrada a deputados da bancada evangélica.

Os parlamentares estiveram na quarta-feira, 21, reunidos com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para reclamar da sugestão do educador Mozart Neves, do Instituto Ayrton Senna, para assumir a pasta. “Mozart é alinhado com a esquerda”, afirmou o deputado Sóstenes Cavalcanti (DEM-RJ). “Levamos nossa insatisfação a Bolsonaro. Temos o direito”, afirmou.

A divulgação do nome de Mozart na imprensa na quarta causou alvoroço entre os deputados que participavam de um culto realizado pela manhã. De lá, o grupo de deputados resolveu se reunir com a equipe de Bolsonaro para levar o posicionamento da frente.

Na próxima terça-feira, os deputados da bancada têm uma nova reunião agendada com Onyx para conversar sobre o ministério. “Queremos somar. Não queremos indicar”, disse Marco Feliciano (PSC-RJ). Para Feliciano, Schelb é um bom nome, com experiência para assumir o cargo.

O deputado João Campos (PRB-GO) não quis comentar sobre nomes, mas disse que as ideias de Bolsonaro para Educação estão alinhadas com às da bancada. Campos lançou na quarta oficialmente sua disputa à presidência da Câmara, após a desistência do colega de partido, Celso Russomano.

Schelb é abertamente defensor do projeto Escola Sem Partido e já se posicionou favorável ao tema em comissão especial sobre o assunto em 2017. Ele também afirma ser contra “discussão de gênero” nas escolas.