No Twitter, Bolsonaro se solidariza com Danilo Gentili após condenação

Me solidarizo com o apresentador e comediante @DaniloGentili ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual, por vezes, eu mesmo sou alvo, mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo, algo que infelizmente vale para uns e não para outros.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 11, 2019