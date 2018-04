No Twitter, Alckmin critica “discursos populistas e mentirosos”

São Paulo – O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, fez uma postagem no Twitter na noite deste sábado, 7, criticando “discursos populistas”. Sem citar nomes, o ex-governador do Estado de São Paulo disse que “discursos populistas e mentirosos nos levaram à pior crise da história”. A postagem foi feita enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregava à Polícia Federal.

“Não adianta tapar o sol com a peneira. A casa foi desarrumada, temos agora que trabalhar muito para colocar o País nos trilhos e voltar a crescer”, completou o tucano. Na publicação, Alckmin também colocou uma imagem sua com a frase: “Não vamos chegar à terra prometida com voluntarismo, mas com trabalho, perseverança e reformas”.

Nesta tarde, antes de se entregar à Polícia Federal, Lula fez um longo discurso em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lembrando sua trajetória e tecendo críticas aos seus algozes.