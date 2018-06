No RS, Bolsonaro lidera em todos os cenários, diz Paraná Pesquisas

São Paulo – Se dependesse apenas do Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro seria eleito presidente do Brasil hoje, de acordo com um levantamento da Paraná Pesquisas.

Nos três cenários apresentados, o deputado federal e pré-candidato à presidência aparece com quase 30% das intenções de voto, à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros concorrentes como Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede).

Lula só foi apresentado na pesquisa em um dos cenários, no qual atingiu 20,9% das intenções de voto. Sem ele, seu possível substituto, Fernando Haddad (PT), hoje teria só 1,6% dos votos no estado.

Manuela D’Ávila (PCdoB), que é do Rio Grande do Sul, chega a ter 8,2% das intenções de voto, mas só quando não é apresentado nenhum candidato do PT.

Quando Lula aparece na pesquisa, o número de pessoas que declara não votar em ninguém cai de cerca de 19% para cerca de 13%.

Na ponta oposta, o pré-candidato do PSDB Geraldo Alckmin não passa dos 5,2% das intenções; já Alvaro Dias (Podemos), que é senador pelo Paraná, aparece com uma média de 7% das intenções.

Cenário 1:

Candidato Intenções Jair Bolsonaro 29,4% Ciro Gomes 9,9% Marina Silva 9,9% Manuela D’Ávila 7,9% Álvaro Dias 7,4% Geraldo Alckmin 5,2% Fernando Haddad 1,6% Henrique Meirelles 1,4% João Amoêdo 1% Flávio Rocha 0,8% Rodrigo Maia 0,5% Levy Fidelix 0,2% Nenhum 19,3% Não sabe 5,6%

Cenário 2:

Candidato Intenções Jair Bolsonaro 28,1% Lula 20,5% Ciro Gomes 6,9% Marina Silva 6,9% Álvaro Dias 6,8% Geraldo Alckmin 4,5% Manuela D’Ávila 4,4% Henrique Meirelles 1,2% João Amoêdo 1% Flávio Rocha 0,8% Rodrigo Maia 0,4% Levy Fidelix 0,1% Nenhum 13,4% Não sabe 4,9%

Cenário 3: