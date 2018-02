No RJ, Temer anuncia criação de Ministério da Segurança Pública

Gabriela Ruic, com agências de notícias

São Paulo – Em reunião no Rio de Janeiro, na qual discute com autoridades estaduais a intervenção federal na segurança, o presidente Michel Temer anunciou publicamente a criação do Ministério da Segurança Pública.

A nova pasta, explicou em coletiva de imprensa, já está em debate com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e terá a função de coordenar as ações em segurança em todo o país.

Apesar de ter falado publicamente sobre o tema, o presidente não divulgou quem será o ministro responsável pelo ministério que chamou de “extraordinário”, em tese com prazo para atuar e ser extinto.

Entre os nomes cotados para assumir o cargo estão o ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, e o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann.

A possibilidade vinha sendo discutida pelo governo há algum tempo, mas tomou fôlego nos últimos dias em razão da crise que o Rio de Janeiro enfrentou durante o feriado do Carnaval.

A expectativa é que a nova pasta passe a abrigar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e o Departamento Penitenciário Nacional. Atualmente, tais instituições atuam sob Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Torquato Jardim.