No Rio, tiroteio na Cidade de Deus bloqueia a Linha Amarela

São Paulo – Um intenso tiroteio na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, interditou a Linha Amarela, nos dois sentidos, na manhã desta quinta-feira, 3.

Por volta das 9h30, o trânsito estava sendo desviado para a saída 1B, Geremário Dantas. Mas a concessionária da via orienta motoristas a evitarem a região.

Moradores relataram nas redes sociais que há risco de balas perdidas na favela Cidade de Deus. Equipes dos batalhões de Operações Especiais (Bope) e de Polícia de Choque (BPChq) estão no local.

Além da Linha Amarela, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste do Rio, também foi interditada na manhã desta quinta, por causa de uma operação policial na região.

Desde cedo, a Polícia Militar realiza ação no Complexo do Lins, que fica nas proximidades da via. O Centro de Operações do Rio orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas como o Alto da Boa Vista e a Lagoa-Barra.