No Rio, 8 milhões de eleitores escolhem os prefeitos de 8 cidades

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, está no Rio de Janeiro acompanhando as eleições na capital fluminense. No começo da manhã, ele compareceu a uma seção eleitoral instalada em uma escola na Cidade de Deus, na zona oeste da cidade, onde presenciou o início da votação.

No estado do Rio de Janeiro, cerca de 8 milhões de eleitores deverão votar até as 17h. Além da capital, estão ocorrendo votação no segundo turno em Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda.

Na cidade do Rio votam quase 5 milhões eleitores em 12 mil 811 urnas distribuídas por 97 zonas eleitorais. São 1.498 locais de votação e 11.609 seções. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) mantém uma reserva 1.202 urnas para o caso de necessidade de substituição. No Rio disputam o cargo de prefeito, no segundo turno, os candidatos Marcelo Crivella (PRB) e Marcelo Freixo (PSOL)

O primeiro relatório sobre as eleições municipais no estado deverá ser divulgado por volta das 10h, pela diretora-geral do TRE, Adriana Brandão, que estará acompanhada do ministro Gilmar Mendes. Até o momento foi registrada uma ocorrência, em Duque de Caxias, onde cinco pessoas foram flagradas fazendo boca de urna. Elas foram apenas advertidas.