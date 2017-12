No Paraná, Alvaro Dias lidera intenção de voto para a Presidência

São Paulo – Apesar de as últimas pesquisas de intenção de voto apontarem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato favorito ao cargo de Presidente da República em 2018, o cenário é outro entre os eleitores do Paraná.

Novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que o senador Álvaro Dias (Podemos) tem a preferência de 33,5% dos paranaenses. O deputado Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 19,3%, e Lula em terceiro, com 14,4% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 1.520 eleitores do estado entre os dias 14 a 17 de dezembro de 2017. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos.

VEJA O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS NO PARANÁ