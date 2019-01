Não há discussão para tirar Renan da liderança do PMDB, diz Jucá

Brasília – O presidente nacional do PMDB e líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), afirmou nesta sexta-feira, 28, em nota oficial, que não há no momento discussão sobre a liderança do partido na Casa.

Jucá disse que “qualquer decisão sobre a liderança do partido no Senado cabe à bancada de senadores” e que “não há qualquer discussão sobre o assunto”.

A nota oficial acrescenta que ele tampouco conversou sobre o assunto com o presidente Michel Temer. A bancada da legenda é liderada pelo senador Renan Calheiros (AL), que há algumas semanas adotou uma posição crítica sobre o Poder Executivo.

Em alguns momentos, atacou duramente as reformas da Previdência e trabalhista. Por isso, há movimentos nos bastidores para destituí-lo do posto de líder.