No lugar de Temer, Maia recebe governador do DF e presidente da ANPR

Com o presidente da República, Michel Temer, na Guatemala participando de reunião da Cúpula Ibero-Americana, o presidente da Câmara dos Deputados, primeiro na linha sucessória, Rodrigo Maia (DEM-RJ), exerce nesta sexta-feira, 16, a posição de presidente da República em exercício.

Nesta manhã, Maia recebeu no Palácio do Planalto a visita do governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Não foi divulgada a pauta do encontro. Segundo a assessoria de Maia, o governador eleito fez uma “visita de cortesia”. O presidente em exercício deve receber ainda nesta sexta o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), José Robalinho Cavalcanti. A expectativa é que Temer retorne ao Brasil na noite desta sexta-feira.