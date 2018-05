No interior de SP, novas batalhas de Temer por popularidade

Em um périplo por agendas positivas para o governo, o presidente Michel Temer planeja vistar nesta quinta-feira o Hospital do Câncer de Barretos, e a feira agrícola Agrishow, em Ribeirão Preto, ambas no interior de São Paulo.

O centro de Barretos é um dos principais e mais bem sucedidos no tratamento da doença no país; a feira, uma referência em tecnologia no campo.

São duas tentativas de passar uma borracha nos eventos fracassados da semana. O presidente buscou aparições favoráveis à agenda, mas teve que engolir a seco os constrangimentos.

Na terça de 1º de Maio, Temer visitou o centro da capital paulista, onde ocorreu o desmoronamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, para mostrar solidariedade às vítimas do incêndio. Colheu uma hostilização feroz de passantes, mostrando que os 5% que o aprovam como presidente não estavam por ali.

Ontem, recebeu em reunião para a assinatura de acordos bilaterais o presidente do Suriname, Desiré Delano Bouterse e aproveitou para responder perguntas sobre a manifestação em São Paulo e piorou o soneto ao afirmar que o país “precisa tomar critérios de educação cívica”.

O pior ainda está por vir. A Polícia Federal se prepara para ouvir em depoimento inicialmente marcado para esta quinta-feira a filha do emedebista, Maristela Temer. Ela é a dona de um imóvel que teve uma milionária reforma paga com recursos sob suspeita de ser dinheiro de propina ao presidente.

O dinheiro faria parte de um montante recolhido pelo coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Temer. Os reparos, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, foram pagos em dinheiro vivo pela arquiteta Maria Rita Fratezi, esposa de Lima Filho.

Além de lidar com sua filha no centro das investigações criminais, Temer ainda se preocupa com a esposa Marcela, que pode entrar no rol de investigadas. Outro amigo de Temer e investigado da Justiça, José Yunes, vendeu um imóvel a Marcela em 2010 e negociação alvo de apuração.

Temer visita um hospital nesta quinta-feira. Seu governo não consegue sair da Unidade de Terapia Intensiva.