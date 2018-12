No fim do mandato, Temer diz que seu governo termina “vitorioso”

O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira (4) que seu governo termina “vitorioso”. Em homenagem recebida em Brasília, ele agradeceu a setores da sociedade que o apoiaram em pautas impopulares. “Sem embargo de trabalhar das 8h às 22h, 23h todos os dias, momentos como esse são compensadores. Estamos terminando o governo vitoriosos. Especialmente pelo apoio que vocês dão”.

Temer foi homenageado por representantes do setor de biodiesel no Brasil. Ele se disse surpreso pelas homenagens que vem recebendo no final do seu mandado de pouco mais de dois anos e meio. “Quando o governo começa a acabar ninguém mais te procura. A história do café frio é uma verdade absoluta. Eu, graças a Deus, além de dizer que o café ainda é quente, do mês passado para cá eu tenho me surpreendido agradavelmente com as homenagens que temos recebido, porque percebo que fizemos o correto para o Brasil”.

Em seu discurso, de cerca de 20 minutos, o presidente citou algumas das medidas de seu governo para a retomada do crescimento, como a fixação de um teto de gastos públicos, o reajuste aos beneficiários do Bolsa Família e a liberação do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Temer citou ainda medidas de estímulo à geração de emprego nos setores de supermercados e materiais de construção, o que lhe rendeu homenagens de representantes dessas áreas. “Quando eu recebo uma homenagem desta natureza, eu digo ‘puxa, valeu a pena'”.