No Espírito Santo, chuvas já causaram a morte de nove pessoas

Rio e São Paulo — As chuvas no Espírito Santo já causaram a morte de nove pessoas desde o início dos temporais no dia 17 deste mês. Neste sábado, duas crianças morreram soterradas, uma em Iúna, na região do Caparaó Capixaba, e a outra em Conceição do Castelo. De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado às 6h, mais de 3,7 mil pessoas estão fora de casa.

“Agora, certamente, já aumentamos muito esse número (de desabrigados). Ainda estamos fazendo essas contas”, disse o governador capixaba, Renato Casagrande, em entrevista à GloboNews.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, deve visitar o Espírito Santo neste domingo, quando irá sobrevoar algumas regiões do estado. Casagrande espera que o governo federal participe do processo de reconstrução de estradas e pontes em municípios capixabas que foram fortemente atingidos pelas chuvas nos últimos dias.

“Vamos estar com o ministro Canuto amanhã no Espírito Santo e depois desse sobrevoo vamos fazer uma reunião de trabalho. O governo federal já está nos acompanhando desde a semana passada e tenho certeza que será nosso parceiro na reconstrução do estado”, afirmou o governador capixaba.

Além da reconstrução de pontes e rodovias, Casagrande disse que será preciso investir na construção de habitações no Espírito Santo. Ainda não há estimativa do valor que terá que ser investido nestas obras.

“Neste momento estamos dando apoio emergencial. Temos que entregar kits de higiene, alimento, colchão, material necessário para as pessoas sobreviverem fora de suas casas. A sociedade capixaba tem sido muito parceira”, destacou o governador.

O estado também avalia a possibilidade de postergar a cobrança de ICMS – o principal tributo cobrado por governos estaduais – de comerciantes que foram afetados pela chuva. Segundo Casagrande, o governo pode até devolver dinheiro para os empresários que já efetuaram esse pagamento.

Veja o que disse o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, direto do local de trabalho. pic.twitter.com/jnpQjyrQB5 — GovernoES (@GovernoES) January 23, 2020

Municípios mais atingidos

Sete pessoas morreram no primeira fim de semana após o início das chuvas forte no Espírito Santo. As mortes por causa do temporal aconteceram em Alfredo Chaves e Iconha.

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do estado na manhã deste sábado, as cidades de Irupi, Iúna, Venda Nova do Imigrante e Muniz Freire foram as mais atingidas pelas chuvas no estado nas últimas 24 horas. Mais de três mil pessoas ficaram sem casa por causa do mal tempo. Segunda a Defesa Civil capixaba, outras duas pessoas ficaram feridas e uma está desaparecida desde que começaram as tempestades.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) elevou o status de operação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) para alerta máximo por contas das chuvas que atingem as regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. A medida motiva pelo grande número de alertas de nível elevado de desastres naturais emitidos nesta sexta-feira.

Segundo o Cenad, as áreas mais afetadas pelas chuvas e acúmulo de água são o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A previsão é que o mau tempo continue neste fim de semana.

Em novembro, fortes chuvas causaram a morte de duas pessoas e deixou mais de 500 fora de casa no Espírito Santos.