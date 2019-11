No dia do Enem, celulares adiantam relógios em uma hora

São Paulo – Aparelhos celulares de diversas marcas e operadoras adiantaram novamente os horários ajustando os relógios para o horário de verão, que não vai mais ocorrer no país. A alteração ocorreu a zero hora deste domingo (3), dia em que se realiza a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os portões, neste primeiro dia de prova, abriram às 12h e fecham às 13h.

Na rede social Twitter, Weintraub comentou o problema: “Aparentemente houve um problema na telefonia – local, do Brasil ou do mundo, a gente ainda não detectou –, que antecipou [adiantou] alguns relógios e disparou algumas mensagens para algumas pessoas. Mas isso já está sanado, está tudo resolvido, e os horários estão mantidos.”

Tudo certo! Daqui a pouco, os portões serão abertos, às 12:00 horas (horário de Brasília). Não cheguem atrasados! Os portões fecham às 13:00 horas. Boa sorte! pic.twitter.com/hFq3J5Tz9A — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) November 3, 2019

Cerca de 5,1 milhões de estudantes em todo o país farão hoje as provas de linguagens, ciências humanas e redação, em 1.727 municípios. Os portões foram abertos às 12h e serão fechados às 13h, no horário de Brasília. A prova começará a ser aplicada às 13h30. O término será às 19h. O Ministério da Educação (MEC) divulgou a lista dos horários locais do Enem, de acordo com os diferentes fuso-horários brasileiros.