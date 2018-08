No debate da RedeTV!, ausência de Lula será flagrante

O segundo debate dos presidenciáveis acontece nesta sexta-feira, mas desta vez haverá um púlpito vazio. Em debate da RedeTV!, o palanque pertence ao candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado, mas está impedido de participar. Preso desde abril, ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato e teve seu pedido de participação no debate negado pelo ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou nesta quinta-feira.

Procurada por VEJA, a emissora afirmou que convidou para participar todos os candidatos com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional e estará pronta para a vinda de todos, incluindo Lula. Serão nove púlpitos e nove camarins, definidos por sorteio com a participação de representantes de todas as candidaturas. Além do púlpito vazio de Lula, estão confirmados 8 candidatos: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSol), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede) — os mesmos participantes do debate da rede Band na semana passada.

A possibilidade de o candidato a vice, Fernando Haddad, participar no lugar de Lula foi descartada pela emissora, que já deliberou que considera Lula como o candidato petista ao Planalto e, portanto, não aceitará a participação do ex-prefeito Fernando Haddad, candidato a vice, como seu representante, a menos que haja uma determinação expressa da Justiça Eleitoral. Apesar disso, a RedeTV! decidiu que não imporá nenhum tipo de entrave caso a situação legal da candidatura se altere. Se Justiça autorizar que Lula deixe a superintendência da Polícia Federal em Curitiba a tempo de chegar aos estúdios da emissora em Osasco (SP), ele poderá participar. Se o PT resolver alterar seu candidato junto à Justiça Eleitoral na última hora, também poderá ter um participante.

Os candidatos responderão a perguntas feitas por eleitores – cada um responderá a uma pergunta específica, por meio de sorteio – e por jornalistas da emissora e da revista IstoÉ, convidada para participar do debate. Também haverá confronto direto entre os candidatos. O debate da RedeTV! terá 4 blocos e duração de 2 horas no total. A mediação será feita pelos jornalistas Mariana Godoy, Boris Casoy e Amanda Klein.