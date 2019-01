No Congresso, Jair Bolsonaro faz 1º discurso como presidente do Brasil

São Paulo – Jair Messias Bolsonaro, falou ao Congresso Nacional nesta terça-feira, 1º de janeiro, às 15h20, em sua manifestação inaugural como 38º presidente do Brasil.

Em sua fala, que contou com referências religiosas como pano de fundo, o presidente tocou em temas frequentes de sua narrativa de campanha, como combate ao que chamou de ideologia de gênero, o porte de armas de fogo. Prometeu “libertar o Brasil do jugo da corrupção, criminalidade, irresponsabilidade econômica e submissão ideológica”, os quatro eixos fundamentais do seu programa de governo.

Abaixo, veja os destaques do discurso inaugural de Jair Messias Bolsonaro na Presidência da República:

“O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para os policiais fazerem seu trabalho”

“O Brasil voltará a ser um País livre das amarras ideológicas”

“Vamos valorizar o parlamento resgatando a legitimidade do Congresso Nacional”

“O Brasil não gastará mais do que arrecada. Contratos e propriedades serão respeitados. Faremos reformas essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas”

“O setor agropecuário terá papel decisivo em harmonia com preservação do meio ambiente”

“Deixo essa casa rumo ao Planalto com a missão de representar o povo brasileiro e trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e se torne a grande nação que todos queremos”