No carnaval, 2,7 milhões de veículos devem deixar São Paulo

A estimativa para o feriado prolongado de carnaval, entre os dias 9 e 15 de fevereiro, é que 2,7 milhões de veículos circulem pelas rodovias com acesso à Região Metropolitana de São Paulo, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Apenas na capital paulista, 1,9 milhão de veículos devem deixar a cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Os horários de maior movimento na saída do paulistano devem ser na sexta-feira (9), das 15 às 19h, e no sábado (10), das 9 às 13h.

O retorno terá pico das 12 às 20h de terça-feira (13), das 10 às 18h de quarta-feira (14) e no início da manhã de quinta-feira (15).

O motorista que viaja para o interior do estado encontrará trânsito intenso, de aproximadamente 960 mil veículos, segundo a concessionária CCR Autban.

Para as estradas que levam ao litoral paulista (Sistema Anchieta-Imigrantes), são esperados entre 300 e 500 mil automóveis.

Por conta do alto fluxo, a concessionária Ecovias implanta a Operação Descida, que funcionará das 9h de sexta-feira (9) às 21h de sábado (10) e das 8h às 12h do domingo (11). Estarão liberadas as pistas sul e norte da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, os usuários poderão usar a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

No retorno, a Operação Subida começa às 17h da segunda-feira (12) e encerra 1h de terça-feira (13). No mesmo dia, a Ecovias reimplanta a operação das 9h às 2h de quarta-feira (14).

A subida será pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. A descida será permitida somente pela pista sul da Anchieta.

Rodoviárias

As rodoviárias Tietê, Barra Funda e Jabaquara, em São Paulo, devem receber mais de 760 mil passageiros. A orientação é evitar o período de maior movimento para o embarque, entre sexta (9) à noite e sábado (10) de manhã, que são esperadas 245 mil pessoas.

As cidades mais procuradas pelos viajantes de ônibus são Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte e cidades do sul de Minas Gerais. Serão disponibilizados 1763 ônibus extras.