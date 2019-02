Nível do Sistema Cantareira cai para 12,7% da capacidade

São Paulo – O índice que mede o volume de água armazenado nos reservatórios do Sistema Cantareira bateu novo recorde negativo de capacidade nesta terça-feira, 08. Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o nível das reservas recuou 0,2 pontos porcentuais, para 12,7%. Há um ano, o Cantareira contava com 62,8% da capacidade, volume de água quase cinco vezes superior ao atual.

Nesta segunda-feira, a Fitch Ratings avaliou que a atual crise hídrica enfrentada pelo sistema configura “um cenário operacional desafiador” para a Sabesp.

De acordo com estimativa da agência de classificação de risco, a adoção do programa de bônus e a consequente queda no volume de água faturado pela companhia devem provocar uma redução de 14% na receita líquida (excluindo as receitas de construção) da concessionária em 2014.

Ainda segundo os analistas da Fitch, a estiagem prolongada deverá provocar um pressão de moderada a alta no perfil de crédito da Sabesp. A previsão é de que a alavancagem da companhia, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), deve ficar próxima de 3,5 vezes. Hoje, a alavancagem da concessionária é de 2,5 vezes.

Além do Cantareira, responsável pelo abastecimento de quase metade da Grande São Paulo, o sistema Alto Tietê também tem registrado consecutivas quedas no nível dos seus reservatórios.

Hoje, o sistema recuou 0,2 pontos porcentuais, para 36,6%. Em janeiro, quando o Alto Tietê começou a abastecer parte da zona leste da capital paulista, antes atendida pelo Cantareira, o índice era de 46,3%.