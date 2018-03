Neymar faz cirurgia bem sucedida e passa bem

(Reuters) – A cirurgia de Neymar realizada neste sábado foi bem sucedida e a reabilitação do atacante começará imediatamente, informou o Paris Saint-Germain em nota.

“A intervenção…transcorreu perfeitamente bem. Ela consistiu na inserção de um parafuso associado a um enxerto colocado ao nível da lesão do quinto metatarso direito”, explicou o PSG em seu site.

A cirurgia no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, foi liderada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.Neymar será acompanhado a partir de agora por um fisioterapeuta do clube francês, e será avaliado em seis semanas para precisar a possível data de retorno aos treinos, de acordo com a nota.

Neymar sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito causada por uma torção no tornozelo em partida do PSG no dia 25 de fevereiro, contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

A decisão pela cirurgia ocorreu na quarta-feira e foi tomada, de acordo com o PSG, pelo jogador e as comissões médicas do clube e da seleção.

Segundo o médico Rodrigo Lasmar, o tempo estimado para recuperação é de dois meses e meio a três meses, o que seria suficiente para o atacante de 26 anos estar pronto para a Copa do Mundo na Rússia, onde o Brasil estreia no dia 17 de junho, contra a Suíça.

O jogador mais caro do mundo, no entanto, está fora da partida mais importante de seu clube na temporada até agora, o confronto da próxima semana contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe espanhola venceu o jogo de ida por 3 x 1 em casa.

O atacante também irá desfalcar o Brasil nos amistosos do final de março contra Alemanha e Rússia.

Principal jogador da seleção, Neymar é fundamental no esquema do técnico Tite para furar as defesas adversárias com seus dribles.

Depois de estrear na Copa no dia 17 de junho, em Rostov, o Brasil enfrentará a Costa Rica, no dia 22, em São Petersburgo, e a Sérvia, dia 27, em Moscou.

(Por Tatiana Ramil)