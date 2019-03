São Paulo – Morreu nesta sexta-feira (01) Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, neto do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

De acordo com Ancelmo Goés, colunista do Globo, ele deu entrada hoje, pela manhã, com febre alta, foi diagnosticado com quadro infeccioso de meningite meningocócica e não resistiu.

A informação foi confirmada no Twitter pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann.