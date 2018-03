Netflix responde publicação de filho de Bolsonaro no Twitter

São Paulo – O filho do deputado federal e pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, o deputado Flávio Bolsonaro foi surpreendido pela Netflix nesta terça-feira (27) após sugerir no Twitter que a plataforma de streaming estivesse interessada em produzir uma série com seu pai.

Em uma resposta bem humorada, a gigante de tecnologia deu a entender que não planeja exatamente uma produção sobre o assunto. “Você está louca, querida”, reagiu a conta oficial da Netflix.

Você está louca, querida. — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) March 27, 2018

Em seguida, Flávio voltou a responder à plataforma, dizendo que teria testemunhas:

Olha que eu tenho testemunhaS hein!!! https://t.co/tJfW64OMUE — FlavioBolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 27, 2018

Na última sexta-feira, a plataforma de streaming lançou a série “O Mecanismo”, inspirada na trama da Operação Lava Jato. O roteiro gerou revolta de grupos de esquerda e foi até criticado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Em resposta, o diretor do seriado, o cineasta José Padilha, afirmou que não há como negar os desvios feitos pelo PT e PMDB.