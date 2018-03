Nenhum pré-candidato do PSDB fez pagamento para prévias

São Paulo – Não é apenas apoio político que os pré-candidatos precisam angariar para a disputa interna do PSDB que vai escolher o candidato tucano ao governo de São Paulo.

O diretório está pedindo uma taxa de inscrição nas primárias no valor de R$ 45 mil para cada interessado. A quantia deve ser paga até esta quarta-feira, 14. Até agora, nenhum pré-candidato fez o pagamento.

A direção do partido afirma que a cobrança não é novidade, e que a taxa já foi cobrada em outras prévias do partido. O valor é destinado para cobrir despesas com a realização do processo no Estado, afirma a assessoria do diretório.

As primárias estão marcadas dois turnos, nos dias 18 e 25 de março.

Estão inscritos o prefeito da capital paulista, João Doria, o suplente de senador José Aníbal, o secretário estadual do Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, o cientista político Luiz Felipe d’Ávila e o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. O prazo de inscrição nas prévias termina nesta terça-feira, 13.